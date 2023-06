Visite guidée bilingue | Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 9 juillet 2023, Tourcoing.

Visite guidée bilingue | Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui Dimanche 9 juillet, 14h00 Institut du monde arabe-Tourcoing 5 / 3 € ; Disponible sur le Pass Culture ; Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne ; Dans la limite des places disponibles

Découvrez l’exposition TARZ. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui au cours d’une visite bilingue en français et en arabe !

TARZ. Border au Maroc, hier et aujourd’hui

Au Maroc, les broderies jouent un rôle majeur dans la culture visuelle. Elles séduisent par leurs nuances subtiles, leurs harmonies rythmées et la force qui se dégage de leurs compositions, spécifiques à chaque ville ou région : Tétouan, Chaouen, Rabat, Salé, Fès, Meknès, Azemmour, ou, plus au sud, les régions du Tafilalt et de l’Anti-Atlas.

Cette exposition vous propose un voyage enchanteur dans cet art délicat et exigeant, raffiné et intime, qui a connu influences et mutations diverses au cours du temps. Des créations originales imaginées par l’artiste Fatima Lévèque et réalisées à ses côtés par deux ateliers marocains, font de cette exposition un dialogue fécond entre collection patrimoniale et création contemporaine.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-bilingue-tarz-broder-au-maroc-hier-et-aujourdhui »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T15:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T15:00:00+02:00

monde arabe broderie

© U. Rocheteau IMA-Tourcoing