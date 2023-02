Sieste musicale | Kamal Lmimouni Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Sieste musicale | Kamal Lmimouni Dimanche 11 juin, 14h30 Institut du monde arabe-Tourcoing

Le temps d’une sieste‭, ‬les visiteurs de laissent bercer par un musicien et découvrent les répertoires musicaux du monde arabe‭. handicap moteur mi Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Le temps d’une sieste‭, ‬les visiteurs de laissent bercer par un musicien et découvrent les répertoires musicaux du monde arabe‭. ‬Les participants sont ensuite invités à échanger avec les artistes autour d’un café ou d’un thé. Grand joueur de oud qu’il enseigne depuis des années dans la métropole, Kamal Lmimouni interprètera les classiques de la musique traditionnelle marocaine.

