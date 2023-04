Atelier | Broderie de perles sur photo ancienne Institut du monde arabe-Tourcoing, 7 juin 2023, Tourcoing.

Atelier | Broderie de perles sur photo ancienne Mercredi 7 juin, 14h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Gratuit sur réservation

En compagnie de l’artiste Élodie Derache, cet atelier propose de mettre en lumière une photographie ancienne du Maroc en la décorant de perles brodées. Imprimée sur une toile, la photographie se pare peu à peu d’un nouvel éclat et le passé rejoint le présent.

Élodie Derache

Élodie Derache est artiste textile et céramique. Sa démarche artistique se situe à la rencontre de l’art contemporain et de l’artisanat, et s’inscrit dans le quotidien.

À travers sa pratique, elle soulève des questions universelles telles que les liens entre le corps et la psyché, la place de chacun dans sa vie et les sociétés, et la réappropriation de son corps et sa santé dans la quête d’équilibre et de bonheur.

Site internet | Instagram

Dans le cadre du CLEA Roubaix-Tourcoing

Le CLEA est un dispositif qui permet la rencontre avec un artiste par le biais d’ateliers, de conférences, et diverses interventions. Le thème du CLEA Roubaix et Tourcoing cette année est : « Le corps dans tous ses états ».

Dans ce cadre, Élodie Derache est présente sur le territoire de Roubaix-Tourcoing du 1er février au 30 juin 2023. Cette résidence est pilotée par Espace Croisé, centre d’art contemporain et fait l’objet d’une exposition individuelle : Voyage anatomique (jusqu’au 25 juin 2023, entrée gratuite)

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.35.04.00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ima-tourcoing.fr »}] [{« link »: « https://www.elodiederache.com/ »}, {« link »: « https://espacecroise.com/voyage-anatomique-elodie-derache/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T14:30:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00

2023-06-07T14:30:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00

atelier broderie

© Élodie Derache