15 / 10 € Billetterie sur place pendant les heures d'ouverture ou en ligne

En compagnie de Miéline, découvrez et préparez des plats emblématiques du Maroc à déguster à la maison et 100% bio. Pensez à apporter vos contenants pour repartir avec vos préparations.

21 mai 2023 – 14h30 > 16h30 Traditionnellement servie lors des ruptures de jeûne du Ramadan, la harira est une soupe faite de tomates, de légumes et de viande. Elle est généralement accompagnée de pain. Pour finir ce repas, apprenez à préparer les baghrir, dites « crêpes à mille trous ». Tajine aux olives et cornes de gazelle

18 juin 2023 – 14h30 > 16h30 D’origine berbère, le tajine, ragoût cuit à l’étouffée, est répandu dans tout le Maghreb. Pâtisserie emblématique du Maroc, les cornes de gazelles forment de petits croissants dont le cœur moelleux contient de la pâte d’amande, de la cannelle et de l’eau de fleur d’oranger. Dé-li-cieux !

