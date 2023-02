Sieste électronique | Omar EK Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Sieste électronique | Omar EK Dimanche 14 mai, 14h30 Institut du monde arabe-Tourcoing

7 / 5 €

Le temps d’une sieste‭, ‬les visiteurs de laissent bercer par un musicien et découvrent les répertoires musicaux du monde arabe‭. handicap moteur mi Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Le temps d’une sieste‭, ‬les visiteurs de laissent bercer par un musicien et découvrent les répertoires musicaux du monde arabe‭. ‬Les participants sont ensuite invités à échanger avec les artistes autour d’un café ou d’un thé. Omar a commencé son voyage musical dans les salles souterraines marocaines. Arrivé à Lille en 2010, il enrichit son travail d’un mélange de cultures et d’influences : grooves funky, soukous ou encore samba, construisant un univers arabe et afro-futuriste.

