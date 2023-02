Nuit européenne des musées | Gnawa Street Band Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Nuit européenne des musées | Gnawa Street Band Institut du monde arabe-Tourcoing, 13 mai 2023, Tourcoing. Nuit européenne des musées | Gnawa Street Band Samedi 13 mai, 18h00 Institut du monde arabe-Tourcoing

La musique gnawa est à l’honneur pour cette édition 2023 de la Nuit européenne des musées ! Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France La musique gnawa est à l’honneur pour cette édition 2023 de la Nuit européenne des musées ! Exposition en accès libre TARZ. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui Cette exposition présente les collections exceptionnelles de broderies marocaines du Musée d’Angoulême – provenant pour l’essentiel de l’ancienne collection Prosper Ricard – mais aussi des créations contemporaines qui viennent dialoguer avec les œuvres traditionnelles. Ateliers autour des rythmes gnawa Percussions, pas de danse, chants : initiez-vous aux rythmes gnawa en compagnie des membres du Gnawa Street Band Déambulations gnawa Gnawa Street Band Gnawa Street Band regroupe la crème des musiciens gnawa originaires d’Essaouira‭, ‬d’Agadir ou de Casablanca‭.‬‮ ‬Ils offrent un spectacle de déambulation festive haut en couleurs‭. ‬Les danses et la transe gnawa sont hautement contagieuses et c’est donc à chaque passage une expérience sensorielle et visuelle remarquable‭. ‬Laissez-vous donc aller à la transe lors de déambulations ou pendant des ateliers d’initiation‭. ‬ Une production Tour’n’sol prod‭.‬

