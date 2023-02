Week-end famille | Yallah ! Institut du monde arabe-Tourcoing, 29 avril 2023, Tourcoing.

7 / 5 € Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Durant tout un après-midi, pars à la découverte des traditions et des contes marocains tout en t’amusant !

Dans un premier temps, participe à différents ateliers qui te feront découvrir les traditions marocaines, puis nous nous réunirons tous autour des histoires facétieuses de la conteuse marocaine Nezha Chevé.

Dans le cadre du festival Tréto

Tatouages au henné

Qalam of henna

Rituel ancestral de beauté, protecteur ou magique, le tatouage au henné est pratiqué par les femmes arabes ou berbères. Des tatoueuses décorerons ta main de motifs traditionnels.

Liste des allergènes consultable sur place.

Atelier broderie

Camille Bertrand

Participez à la réalisation d’une broderie participative en compagnie de la brodeuse installée au Maroc, Camille Bertrand. Sur une grande pièce de tissus, les enfants et leur parents reproduiront des motifs berbères avec des fils de laine et grosse aiguille, chacun à son rythme !

Visite-jeu de l’exposition

Tarz. Broder au Maroc hier et aujourd’hui

Découvre en t’amusant l’exposition consacrée à la broderie marocaine.

Spectacle

Samedi 29 avril

La Valse des crêpes à mille trous

Nezha Chevé et Florent Gateau

Au programme de ce velouté d’histoires, voici un florilège d’entremets qui viennent ponctuer notre petite popote : L’histoire du roi qui apprendra que l’amour pour ses filles a Mille et une saveurs. Et comment une petite fille gourmande et futée va faire du lion de la Téranga qu’une seule bouchée.

Des chants traditionnels viennent agrémenter les récits ainsi que des moments de participation du public. Musique, contes, tour de chant et de fourchettes, dans ce spectacle , l’œuf est battu, les oreilles émues et les ventres repus. Ça va crépiter, frétiller et tournoyer….

Qui dit que la valse ne se danse qu’à deux ?

Spectacle

Dimanche 30 avril

Dans ma maison

Nezha Chevé et Florent Gateau

Deux voyageurs posent leurs valises, comparent leurs chez eux, s’étonnent de leurs différences, déballent des objets incongrus ou révélateurs. Ils vivent, chantent et miment leurs maisons. Le voyage se poursuit : à pied ? En train ? En moto ? C’est finalement un dromadaire qui les emmène au cœur du désert. La soirée s’annonce belle : dégustation de thé et danse sous les étoiles au son de la musique gnawa. On monte la grande tente berbère et la veillée conte peut commencer…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:00:00+02:00

2023-04-30T18:00:00+02:00

Nezha Chevé et Florent Gateau © DR