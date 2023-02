Ateliers broderie | Patrimoine marocain Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Camille Bertrand partage ses découvertes à l’occasion de deux ateliers ouverts à tous.tes. Broderie berbère sur tote bag et broderie Rozlaby sur pochette. handicap moteur mi Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Camille Bertrand, designer textile, spécialisée en broderie main et impression textile est la fondatrice de Brodeuse Voyageuse. En 2019, elle s’installe au Maroc pour créer une entreprise avec l’objectif de valoriser les savoir-faire des brodeuses et tisserandes avec qui elle coopère. Son temps est partagé entre la création, les échanges avec les artisanes et le sourcing des matières premières, trouvées au Maroc et en France. Elle crée son atelier à Marrakech en 2021.

Camille Bertrand partage ses découvertes à l’occasion de deux ateliers ouverts à tous.tes. Broderie berbère sur tote bag

10h00 > 13h00 Sur un tote bag en coton, vous réaliserez une broderie au fils de soie. Nous vous proposerons plusieurs motifs traditionnels berbères à composer selon votre goût et votre niveau. Nous réaliserons la broderie sur tambour. Et vous repartirez avec votre sac brodé et quelques fils si vous n’avez pas eu le temps de la terminer. Broderie Rozlaby sur pochette

14h00 > 17h00 Sur une pochette en toile de jute, vous réalisearez un ou des motifs traditionnels de la technique Rozlaby. Avec des fils de laine sélectionnés selon vos goût colorés, vous dessinerez un motifs géométriques selon des schémas que nous vous transmettrons. Vous repartirez avec votre pochette brodé et quelques fils si vous n’avez pas eu le temps de la terminer.

