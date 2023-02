Visites et ateliers en famille Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Visites et ateliers en famille Institut du monde arabe-Tourcoing, 19 avril 2023, Tourcoing. Visites et ateliers en famille 19 et 25 avril Institut du monde arabe-Tourcoing

5 / 3 €, Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne (+0,99 € de frais de réservation en ligne)

Après avoir découvert de façon ludique l’exposition Tarz., les enfants et leurs parents sont amenés à découvrir le patrimoine oral marocain ou à prendre part à un atelier autour de la broderie. handicap moteur mi Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Après avoir découvert de façon ludique l’exposition Tarz. Broder au Maroc hier et aujourd’hui, les enfants et leurs parents sont amenés à découvrir le patrimoine oral marocain ou à prendre part à un atelier autour de la broderie. Visite heure du conte

Mercredi 19 avril 2023

15h30

Durée : 1h30

A partir de 6 ans Une médiatrice accompagne les enfants dans la découverte de broderies traditionnelles marocaines dans l’exposition TARZ, en leur montrant des textiles du quotidien (vêtements, étoles, tentures…) et leur expliquant leurs usages. Puis les enfants sont immergés dans l’univers des contes traditionnels sur l’art du fil. À l’issue de la lecture, un échange a lieu entre tous les participants. Visite atelier petites mains

Mercredi 26 avril 2023

15h30

Durée : 1h30

A partir de 5 ans Suite à la visite de l’exposition TARZ, un atelier permettra aux enfants de découvrir la broderie traditionnelle marocaine en développant leur motricité fine. Chaque enfant sera guidé pour réaliser un motif, inspiré par la visite de l’exposition, avec une carte à broder dans une approche sensorielle de découverte des matières textiles, des couleurs, des formes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T15:30:00+02:00

2023-04-25T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Institut du monde arabe-Tourcoing Adresse 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Departement Nord

Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Visites et ateliers en famille Institut du monde arabe-Tourcoing 2023-04-19 was last modified: by Visites et ateliers en famille Institut du monde arabe-Tourcoing Institut du monde arabe-Tourcoing 19 avril 2023 Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord