Table-ronde | La broderie marocaine, un savoir-faire en danger Institut du monde arabe-Tourcoing

Tourcoing

Table-ronde | La broderie marocaine, un savoir-faire en danger Samedi 15 avril, 15h30 Institut du monde arabe-Tourcoing

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Table-ronde en construction Avec : > Fatima Lévèque, co-commissaire de l'exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd'hui, artiste designer textile. Ses travaux portent sur le textile dans la culture berbère et arabo-musulmane et le développement social local et solidaire à l'international.

