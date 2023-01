Exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui Institut du monde arabe-Tourcoing, 11 mars 2023, Tourcoing.

Plein tarif : 3 € ; Tarif réduit : 2 €

Cette exposition présente les collections exceptionnelles de broderies marocaines du Musée d'Angoulême mais aussi des créations contemporaines qui viennent dialoguer avec les œuvres traditionnelles.

Cette exposition présente les collections exceptionnelles de broderies marocaines du Musée d’Angoulême – provenant pour l’essentiel de l’ancienne collection Prosper Ricard – mais aussi des créations contemporaines qui viennent dialoguer avec les œuvres traditionnelles.

La broderie est un art universel, essentiellement pratiqué par des femmes, pour rehausser le luxe des vêtements et des intérieurs. Travail de patience et de rigueur, il repose autant sur l’habileté manuelle que sur l’intuition artistique et sur la pensée rationnelle.

Au Maroc, les broderies jouent un rôle majeur dans la culture visuelle. Elles séduisent par leurs nuances subtiles, leurs harmonies rythmées et la force qui se dégage de leurs compositions, spécifiques à chaque ville ou région : Tétouan, Chaouen, Rabat, Salé, Fès, Meknès, Azemmour, ou, plus au sud, les régions du Tafilalt et de l’Anti-Atlas.

Cette exposition vous propose un voyage enchanteur dans cet art délicat et exigeant, raffiné et intime, qui a connu influences et mutations diverses au cours du temps. Des créations originales imaginées par l’artiste Fatima Lévèque et réalisées à ses côtés par deux ateliers marocains, font de cette exposition un dialogue fécond entre collection patrimoniale et création contemporaine.

Peu connues du grand public, ces broderies sont les produits d’un art vivant, à la fois intimiste et spectaculaire, aux origines et influences variées.

Commissariat

Rémi Labrusse historien de l’art à l’EHESS

Fatima Lévèque artiste designer – La Métisse

Émilie Salaberry-Duhoux directrice des musées d’Angoulême

Une exposition du Musée d’Angoulême

Exposition en partenariat avec France 3 Hauts-de-France et Pastel FM



