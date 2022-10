Table-ronde | Le Hirak a-t-il changé l’Algérie ? Institut du monde arabe-Tourcoing, 10 décembre 2022, Tourcoing.

Table-ronde | Le Hirak a-t-il changé l’Algérie ? Samedi 10 décembre, 15h30 Institut du monde arabe-Tourcoing

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec François Gèze, Farida Souiah et Leïla Beratto (modération)

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

> François Gèze

François Gèze est un éditeur français, né le 17 avril 1948 à Casablanca. Il a dirigé les éditions La Découverte de 1982 à 2014, maison pour laquelle il exerce ensuite une activité d’éditeur. Il est depuis 2005 le président de la société Cairn.info, portail de revues et livres de sciences humaines et sociales. Engagé très jeune dans des actions de solidarité internationale avec l’Amérique latine, il s’est ensuite fortement impliqué dans l’interprofession du livre, contribuant à plusieurs de ses instances. Et depuis les années 1990, il s’est particulièrement mobilisé contre les violations des droits humains en Algérie, au temps de la colonisation comme depuis son indépendance.

> Farida Souiah

Farida Souiah est docteure en science politique (Sciences Po Paris) et professeure assistante à l’EM Lyon Business School. Ses travaux portent sur les migrations, les politiques migratoires et la contestation. Elle investit ces objets à partir de terrains menés dans des pays du Sud de la Méditerranée, plus précisément en Algérie et Tunisie. Grâce à sa maîtrise de l’arabe moderne et des dialectes du Maghreb, elle met en place des dispositifs de recherche mêlant une grande variété de sources. Les productions culturelles en général, et la musique en particulier, lui permettent d’appréhender les liens entre émigration et contestation ainsi que les imaginaires migratoires.

> Leïla Beratto (modération)

Journaliste pour le site d’information 15-38 Méditerranée.



