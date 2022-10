Ateliers cuisine avec Miéline Institut du monde arabe-Tourcoing, 6 novembre 2022, Tourcoing.

Ateliers cuisine avec Miéline 6 et 27 novembre Institut du monde arabe-Tourcoing

15 / 10 euros ; Billetterie sur place pendant les horaires d’ouverture ou en ligne (+0,99 € de frais de réservation) ; Le billet donne accès à l’exposition Les Sentinelles

En compagnie de Miéline, découvrez et préparez des plats emblématiques du monde arabe à déguster à la maison et 100% bio. Prévoyez vos contenants pour repartir avec vos préparations

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 – 14h30

>>> Pains berbères et libanais

Aliment de base de nombreuses cultures, le pain se décline sous d’innombrables formes dans le monde arabe.

Dans cet atelier, apprenez à fabriquer vous-mêmes du pain traditionnel berbère et libanais. Deux recettes qui ne nécessitent pas de four à pain !

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 – 14h30

>>> Baklavas

Le baklava est un dessert traditionnel commun aux peuples des anciens empires ottoman et perse. On le retrouve dans les Balkans, dans le Caucase, au Maghreb et au Moyen-Orient.

C’est la version libanaise de cette pâtisserie qui sera ici proposée avec une délicieuse garniture aux amandes…

Miéline

Miéline c’est Malika et Malika c’est Mieline, une seule et même personne dont la vocation est de vous régaler ! Malika est native d’Algérie, elle est venue en France, à 20 ans et a eu envie un jour de vous faire partager sa passion de la cuisine.

Elle aime le contact humain et le partage et, très rapidement partout où elle passe, elle est appréciée pour son sourire, son éloquence et sa perpétuelle jovialité…

Sa cuisine lui ressemble ! En effet, elle évoque la générosité, l’intimité et la chaleur, des qualités dont regorge Malika !



