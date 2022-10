Ateliers famille | Vacances de la Toussaint Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ateliers famille | Vacances de la Toussaint Institut du monde arabe-Tourcoing, 26 octobre 2022, Tourcoing. Ateliers famille | Vacances de la Toussaint 26 octobre et 2 novembre Institut du monde arabe-Tourcoing

5 / 3 € ; Gratuit pour le premier accompagnant ; Billetterie sur place pendant les horaires d’ouverture ou en ligne (+0,99 € de frais de réservation)

Autour de l’exposition Les Sentinelles Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Mercredi 26 oct. 2022 I 14h30

Hors-cadre : On peut dépasser !

7-12 ans À partir d’une fenêtre qui laisse apparaître une photo, les enfants imaginent sur les volets de celle-ci la partie hors-cadre de l’image en la continuant par le dessin tout en gardant une cohérence plastique entre les deux parties. Que se cache-t-il hors champ ? Un atelier qui permet de se questionner sur la notion de cadrage et de travailler l’imagination.

Mercredi 2 nov. 2022 I 14h30

Frottages pour un paysage

5-8 ans La relation entre l’objet et la matérialité et sa restitution par la photo est au cœur de la démarche de l’artiste Jellel Gasteli. Après avoir découvert son travail, les enfants procèdent par frottage, en relevant les empreintes de différentes matières, textures mises à disposition avec des crayons gras, des pastels… Ces productions sont ensuite assemblées, découpées, pour recréer un dessin figuratif (paysage) ou abstrait.

