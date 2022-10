Visites croisées IMA-Tourcoing / Le Fresnoy Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

­Visites guidées gratuites sur inscription

Expositions Les Sentinelles / Panorama 24 handicap moteur mi Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 14h30 > 15h30

IMA-Tourcoing

Visite de l’exposition Les Sentinelles Conçue à partir d’un choix d’œuvres de la collection du Centre national des arts plastiques (Cnap) issues du monde arabe et de sa diaspora, l’exposition convie le spectateur à un voyage à travers ses fonds photographique et audiovisuel, ici représentés par 21 artistes. ­Institut du monde arabe-Tourcoing

9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing 16h30 > 17h30

Le Fresnoy

Visite de l’exposition Panorama 24 – L’autre côté Le Fresnoy‭ ‬–‭ ‬Studio national présente l’exposition‭ ‬Panorama 24‭ ‬–‭ ‬L’autre côté‭. ‬Grand rendez-vous annuel de l’institution‭, ‬l’exposition Panorama permet de découvrir plus de 50‭ ‬œuvres inédites‭, ‬dans les domaines de l’image‭, ‬du son et de la création numérique‭, ‬réalisées par les artistes du Fresnoy‭. ‬Placée sous le commissariat de Marie Lavandier‭ ‬et de Pascale Pronnier‭, ‬cette nouvelle édition aborde le thème du passage‭, ‬de la capacité à voir le monde autrement‭, ‬de l’autre côté de notre monde‭. ‬ Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

22 rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing

