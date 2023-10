Au fil des contes Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 19 mai 2018, Tourcoing.

Au fil des contes Samedi 19 mai 2018, 18h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les élèves de 5e du Collège Carnot de Lille s’emparent des contes des Mille et une Nuits dont ils proposent une relecture, encadrés par le Labo des histoires.

Le Labo des histoires est une association loi 1901 qui propose des ateliers d’écriture gratuits aux jeunes de moins de 25 ans. Il souhaite (re)donner le goût d’écrire au plus grand nombre, de manière ludique et créative. Chloé Penet, intervenante au Labo des histoires Hauts-de-France, a mené une série d’ateliers avec les élèves du collège Carnot, à Lille. C’est la restitution de ce travail qui est proposé au public.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

L’IMA-Tourcoing se veut en effet un lieu de connaissance historique et actuelle des cultures du monde arabe, d’échange et de dialogue autour de celles-ci dans un cadre laïc ouvert à tous. En adoptant les mêmes recettes qui ont bâti la renommée de la « maison-mère » parisienne, l’IMA-Tourcoing propose une programmation riche et variée de spectacles vivants, de conférences, d’actions éducatives sans toutefois rester cantonné dans ses murs.

Car ce qui fait de l’IMA-Tourcoing une expérience, unique en France, c’est son ADN régional et les ponts qu’il cherche à bâtir entre les habitants des Hauts-de-France et le monde arabe. La singularité du projet réside dans un fort enracinement régional qui passe par de nombreux partenariats avec les acteurs culturels, associatifs des Hauts-de-France. L’IMA-Tourcoing valorise, concrétise et apporte ses savoir-faire à des initiatives nombreuses qui émanent d’un espace enrichi par l’immigration notamment des pays méditerranéens. Métro Ligne 2 arrêt Colbert / Bus Arrêt Colbert : Liane 4 BUS 35 BUS 17 BUS 84 BUS 87 BUS Z4

2018-05-19T18:30:00+02:00 – 2018-05-19T20:30:00+02:00

