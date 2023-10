Cet évènement est passé Conférence Eldorado à l’Institut du Monde Arabe – Tourcoing Institut du Monde Arabe Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Conférence Eldorado à l’Institut du Monde Arabe – Tourcoing Institut du Monde Arabe Tourcoing, 30 novembre 2019, Tourcoing. Conférence Eldorado à l’Institut du Monde Arabe – Tourcoing Samedi 30 novembre 2019, 16h30 Institut du Monde Arabe Entrée libre dans la limite des places disponibles Une table ronde à l’occasion d’une journée spéciale Eldorado à l’Institut du Monde Arabe-Tourcoing : – Tourisme dans le Golfe : Eldorado ou mirage ? Suite à la baisse du prix du pétrole, et dans le cadre d’une volonté politique de diminuer la dépendance aux ressources naturelles, de nombreux pays du Golfe ont décidé d’entreprendre des stratégies de diversification économique, dont certaines sont fondées sur une économie du tourisme. Le cas de Dubaï est exemplaire, celui du Qatar dans le sport aussi, mais l’Arabie Saoudite a également décidé de se lancer dans ce type de développement économique par le tourisme. Lors de cette session, des spécialistes de l’économie du monde arabe présenteront et discuteront ces stratégies. Le tourisme est-il un nouvel eldorado pour la libéralisation des pays arabes du Golfe ? Ou plutôt un mirage ? GRATUIT. Institut du Monde Arabe 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/tourisme-et-pays-du-golfe-un-nouvel-eldorado/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

