Cet évènement est passé Youssef Nabil Institut du Monde Arabe Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Youssef Nabil Institut du Monde Arabe Tourcoing, 6 octobre 2019, Tourcoing. Youssef Nabil 6 octobre 2019 – 12 janvier 2020 Institut du Monde Arabe De 2 à 3 € INSTITUT DU MONDE ARABE TOURCOING YOUSSEF NABIL 06 OCT 2019 > 12 JAN 2020 Vernissage : samedi 5 octobre à 11h Empruntant à la technique de colorisation du cinéma des années 40, Youssef Nabil crée depuis 1992 une oeuvre singulière qui interroge sentiments d’exil et d’appartenance, nostalgie d’un Orient heureux et idéologies contemporaines. 3-2€ MAR-13H>18H/MER>DIM-10H>18H Institut du Monde Arabe 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/youssef-nabil-exposition/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-06T10:00:00+02:00 – 2019-10-06T18:00:00+02:00

2020-01-12T10:00:00+01:00 – 2020-01-12T18:00:00+01:00 CATHERINE DENEUVE, PARIS, 2010, COURTESY DE L’ARTISTE ET GALERIE NATHALIE OBADIA, PARIS/BRUXELLES Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Institut du Monde Arabe Adresse 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Institut du Monde Arabe Tourcoing latitude longitude 50.725319;3.158249

Institut du Monde Arabe Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/