Visite de sensibilisation « Carnet de voyage : couleurs du Sahara » dans le cadre de l’exposition « Étienne Dinet, passions algériennes » Visite active de l’exposition « Étienne Dinet, passions algériennes » dans l’optique d’un retour en groupe Mercredi 20 mars, 10h30 Institut du monde arabe Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Algérien d’adoption, Étienne Dinet (1861-1929) est l’un des seuls peintres orientalistes à avoir échappé au reproche d’exotisme et au procès fait au regard colonial. L’IMA vous invite à (re) découvrir son œuvre, devenue l’une des identités visuelles de l’Algérie de l’après-indépendance – l’historiographie nationale est allée jusqu’à faire de lui une figure du nationalisme naissant, ce qu’il ne fut pas – et à y lire la passion qu’il nourrit pour un pays dont il épousa la terre, la foi et la cause.

En famille, embarquez avec carnets, crayons et pastels pour l’Algérie authentique et chère au coeur de Dinet : découvrez les paysages du sud algérien, ses habitants la richesse de leurs étoffes et de leurs bijoux. Laissez-vous surprendre par toute la magnificence du lieu, que Dinet a su retranscrire dans ses toiles, belles, lumineuses et chatoyantes, autant de témoignages sincères de son attachement au pays, loin des clichés véhiculés à l’époque.

L'Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures comme un dialogue entre le monde arabe, la France et l'Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d'élaboration de projets culturels, bien souvent pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe.

