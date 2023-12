Visite de sensibilisation : Activité « Carnet de voyage » Institut du monde arabe Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Visite de sensibilisation : Activité « Carnet de voyage » Vendredi 8 décembre, 14h30 Institut du monde arabe Gratuit sur inscription

À la découverte du monde arabe, sur la route de l’encens, déambuler dans une ville arabe, au fil de l’eau ….Réalisez votre carnet le temps d’un voyage imaginaire dans le monde arabe. Chaque halte sera l’occasion de prendre des notes et de dessiner les merveilles admirées en chemin. Chacun rentrera chez soi avec un beau carnet de voyage, en souvenir de son périple.

Institut du monde arabe Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0140513486 https://www.imarabe.org/fr/professionnels/champ-social

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T14:30:00+01:00 – 2023-12-08T16:30:00+01:00

Visite active pratique artistique