Rencontre avec des acteurs remarquables de la culture et de la création : une soirée avec Jack Lang à l’Institut du Monde Arabe Jeudi 16 novembre, 18h30 Institut du Monde Arabe sur inscription

Le Club HEC Culture, le Club Développement International et le Club Luxe & Création, en collaboration avec les Amis de l’Institut du Monde Arabe vous proposent une rencontre exceptionnelle avec cet acteur majeur de la culture française des cinquante dernières années, autant que président très contemporain de l’Institut du Monde Arabe.

Une soirée doublement exceptionnelle, car elle sera aussi l’occasion d’une visite guidée de l’exposition Parfums d’Orient.

le jeudi 16 novembre prochain de 18h30 à 22h30

dans des espaces privatisés pour l’occasion.

Si la culture est le fil rouge de son existence, c’est de culture politique et de politique culturelle dont il s’agit : une approche engagée, incarnée, créative, qui place la culture au centre de l’action de l’Etat et dont les effets ont marqué autant le champ des Industries Créatives et Culturelles en France qu’à l’étranger : plusieurs fois ministres, enseignant, élu, il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Docteur en Droit et agrégé de Droit Public et de Sciences Politiques et auteur de très nombreux ouvrages et articles de référence. Depuis 2013, il préside l’Institut du Monde Arabe auquel il insuffle une dynamique et un développement internationaux.

C’est Thomas Paris, X91, docteur en gestion, chargé de recherche au CNRS (GREG HEC) expert dans le champ des Industries Créatives et Culturelles et directeur scientifique du Mastère spécialisé Media Arts & Création (MAC d’HEC directeur scientifique du Master Mac à HEC qui interviewera Jack Lang.

Institut du Monde Arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard PARIS Paris 75005 Quartier Saint-Victor Île-de-France

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00

