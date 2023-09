Vernissage enseignants « Parfums d’Orient » Institut du Monde arabe Paris Catégorie d’Évènement: Paris Vernissage enseignants « Parfums d’Orient » Institut du Monde arabe Paris, 4 octobre 2023, Paris. Vernissage enseignants « Parfums d’Orient » Mercredi 4 octobre, 14h00 Institut du Monde arabe Les enseignants sont invités à découvrir l’exposition en compagnie d’Agnès Carayon, commissaire de l’exposition, au sein la bibliothèque de l’Institut du monde arabe. Après ce temps de discussion et d’échange, les enseignants sont ensuite invités à une visite libre de l’espace d’exposition. https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=102101904961&_gl=1*1gb8m75*_up*MQ..*_ga*MTI2MDY1MDk1MC4xNjk1MjAxMjY5*_ga_8SQYJBHGHK*MTY5NTIwMTI2OS4xLjEuMTY5NTIwMTI3Ny4wLjAuMA.. Institut du Monde arabe 1, rue des fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.imarabe.org/fr [{« type »: « email », « value »: « mfoucher@imarabe.org »}] [{« link »: « https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=102101904961&_gl=1*1gb8m75*_up*MQ..*_ga*MTI2MDY1MDk1MC4xNjk1MjAxMjY5*_ga_8SQYJBHGHK*MTY5NTIwMTI2OS4xLjEuMTY5NTIwMTI3Ny4wLjAuMA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

