Parfums d’Orient Institut du monde arabe Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Parfums d’Orient 26 septembre 2023 – 17 mars 2024 Institut du monde arabe Plein tarif : 13 € Tarif réduit : 11 €, 6 € (-26 ans)

L’Institut du monde arabe vous convie à un fabuleux voyage, à la découverte des parfums d’Orient et de leur histoire. Au fil d’un parcours de plus de 1000 m2 mêlant œuvres anciennes et contemporaines, jalonné de surprenants dispositifs odorants et de senteurs spécialement créées par le parfumeur Christopher Sheldrake, une invitation à voir – et à sentir – combien, du Haut-Atlas aux rives de l’océan Indien, les fragrances constituent depuis toujours une dimension essentielle de la culture arabe.

Site web :

https://www.imarabe.org/fr/expositions/parfums-d-orient?_gl=1*10cibf9*_up*MQ..*_ga*NDAzNzA1OTQ1LjE2OTYzMjA4NDI.*_ga_8SQYJBHGHK*MTY5NjMyMDg0Mi4xLjAuMTY5NjMyMDg0Mi4wLjAuMA..

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 PARIS Paris 75005 Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 51 38 38 »}] [{« link »: « https://www.imarabe.org/fr/expositions/parfums-d-orient?_gl=1*10cibf9*_up*MQ..*_ga*NDAzNzA1OTQ1LjE2OTYzMjA4NDI.*_ga_8SQYJBHGHK*MTY5NjMyMDg0Mi4xLjAuMTY5NjMyMDg0Mi4wLjAuMA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T10:00:00+02:00 – 2023-09-26T18:00:00+02:00

2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00