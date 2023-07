Journées du Matrimoine – « Un cri dans le bleu immergé » Institut du monde arabe Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées du Matrimoine – « Un cri dans le bleu immergé » Samedi 16 septembre, 15h00 Institut du monde arabe

LECTURE MUSICALE

Assia Djebar (1936-2015), autrice et réalisatrice franco-algérienne et élue à l’Académie française, laisse une œuvre foisonnante en prise avec l’histoire de l’Algérie et de la France. Son premier roman La Soif (Julliard, 1957) la révèle comme la Françoise Sagan d’Algérie. Son film, La nouba des femmes du Mont-Chenoua (1977), qui remporte le prix de la critique internationale à la Biennale de Venise en 1979, raconte le retour d’une femme dans ses montagnes natales.

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.imarabe.org https://twitter.com/imarabe;https://www.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/ [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] L’Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel parisien inauguré en 1987 et consacré au monde arabe. Il est situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement, sur la place Mohammed-V entre le quai Saint-Bernard et le campus de Jussieu. L’édifice a été conçu par un collectif d’architectes (Jean Nouvel et Architecture-Studio3) qui a tenté là une synthèse entre culture arabe et culture occidentale. Etablissement pluri-disciplinaire, l’IMA propose débats, colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de civilisation, et grandes expositions en lien avec le monde arabe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00