40e Journées européennes du Patrimoine à l’IMA 16 et 17 septembre Institut du monde arabe Entrée libre sur inscription

Journées européennes du Patrimoine, 40e ! Et comme chaque année, l’IMA participe à l’événement en ouvrant grand ses portes le temps d’un week-end exceptionnel : venez découvrir, gratuitement et en liberté, la culture arabe sous toutes ses formes.

Thématique des Journées du Patrimoine 2023 : « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ».

Plusieurs des activités proposées sont également organisées dans le cadre des Journées du Matrimoine, créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France « pour faire émerger “l’héritage des mères” et rendre visibles leurs œuvres ».

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France L'Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel parisien inauguré en 1987 et consacré au monde arabe. Il est situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement, sur la place Mohammed-V entre le quai Saint-Bernard et le campus de Jussieu. L'édifice a été conçu par un collectif d'architectes (Jean Nouvel et Architecture-Studio3) qui a tenté là une synthèse entre culture arabe et culture occidentale. Etablissement pluri-disciplinaire, l'IMA propose débats, colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de civilisation, et grandes expositions en lien avec le monde arabe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

