Le carré berbère Institut du monde arabe Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Après avoir observé les objets berbères de la collection du musée, réalisez votre carré berbère à l’aide de pigments naturels : henné, brou de noix, thé et café.

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France L'Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel parisien inauguré en 1987 et consacré au monde arabe. Il est situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement, sur la place Mohammed-V entre le quai Saint-Bernard et le campus de Jussieu. L'édifice a été conçu par un collectif d'architectes (Jean Nouvel et Architecture-Studio3) qui a tenté là une synthèse entre culture arabe et culture occidentale. Etablissement pluri-disciplinaire, l'IMA propose débats, colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de civilisation, et grandes expositions en lien avec le monde arabe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:30:00+02:00 – 2023-07-05T16:30:00+02:00

2023-08-19T14:30:00+02:00 – 2023-08-19T16:30:00+02:00

©IMA