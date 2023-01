Rencontres pédagogiques à l’Institut du monde arabe : Présentation de la Mallette numérique « Culture(s) en partage » Institut du Monde arabe, 8 février 2023, Paris.

Rencontres pédagogiques à l’Institut du monde arabe : Présentation de la Mallette numérique « Culture(s) en partage » 8 février et 12 avril Institut du Monde arabe

Présentation de la mallette numérique « Culture(s) en partage » et du parcours inter-musées « Culture(s) en partage », conçus par l’IMA et le mahJ.

Institut du Monde arabe 1, rue des fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

L’Institut du monde arabe (IMA) et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) ont lancé un outil pédagogique innovant : la mallette numérique « Culture(s) en partage ». Réalisée à partir des contributions de plus de vingt spécialistes réunis par les services éducatifs des deux institutions et rassemblant plus de 100 images haute définition de 20 œuvres emblématiques, la mallette propose une grande variété d’outils numériques (fiches d’œuvres, fiches thématiques, animations, diaporamas, cartes interactives) permettant d’illustrer les convergences entre les cultures juives et musulmanes.

Destinée aux enseignants du primaire (à partir du cycle 3), du collège et du lycée, la mallette est distribuée aux établissements scolaires participant au parcours inter-musées « Cultures en partage ». Le coffret contient une clé USB, un guide pratique et quatre affiches.

Cette après-midi pédagogique est donc destinée aux enseignants de primaire (à partir du cycle 3), et du secondaire ( collège et lycée) : https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/mallette-numerique-cultures-en-partage-4



