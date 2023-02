Après-midi pédagogique à l’Institut du monde arabe – exposition « Baya, Femmes en leur jardin » Institut du Monde arabe Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre sur inscription

Après-midi pédagogique dans l'exposition « Baya. Femmes en leur jardin » à l'Institut du monde arabe
Institut du Monde arabe
1, rue des fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr Les enseignants sont invités à découvrir l’exposition « Baya, femmes en leur jardin » en compagnie d’Anissa Bouayed, commissaire de l’exposition. Anissa Bouayed est historienne. Ses recherches portent sur l’histoire culturelle, l’art et les artistes en situation coloniale, au moment des indépendances et dans la période post-coloniale. La visite pourra être prolongée par un temps de discussion et d’échange.

Cette proposition est réservée aux enseignants en activités de l’Académie de Versailles.

