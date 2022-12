Paris is dancing à l’Institut du Monde Arabe Institut du Monde Arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

House of Habibi | Soirée clubbing by Paris is Dancing Dans le cadre de l’exposition « Habibi, les révolutions de l’amour » De 22h à 5h du matin Institut du Monde Arabe Institut du Monde Arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard PARIS Quartier Saint-Victor Paris 75005 Île-de-France Paris is dancing à l’Institut du Monde Arabe Le Voguing sera bientôt de retour à l’Institut du Monde Arabe, pour fêter la diversité et célébrer nos différences dans le cadre de l’exposition “Habibi : Les Révolutions de l’Amour”. Après le grand succès de la première édition de “House of Habibi”, l’Institut du monde arabe (IMA) continue sa collaboration avec Paris Is Dancing (PID) en proposant une nouvelle soirée le samedi 07 janvier 2023 avec Myss KETA en tête d’affiche. Cet événement mettra en avant les codes de la scène voguing parisienne, avec plus de performeurs et de spectacles. C’est dans cette démarche que l’IMA propose un événement engagé pour célébrer l’exposition, sous le thème House of Habibi. PID traduit son engagement dans la lutte contre le racisme et la LGBTophobie par des thématiques marquantes et originales. Cette fois-ci, la lumière sera mise sur les Divas des années 2000 avec un twist totalement queer. Ces Divas (notamment en Egypte) ont inspiré la communauté queer arabe. Nombre d’hommes et de femmes de la communauté LGBTQIA+ ont interprété devant leur miroir les chansons mythiques de leurs idoles, de Samira Said à Haifa ou Nancy Ajram. L’esprit pharaonique et sa stature iconique se sont transmis jusqu’à investir l’attitude de ces divas des temps modernes qui continuent d’inspirer des artistes queers dans le monde arabe et partout ailleurs sur le globe.

