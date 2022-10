Ateliers pédagogiques des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe Institut du Monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ateliers pédagogiques des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe Institut du Monde arabe, 9 novembre 2022, Paris. Ateliers pédagogiques des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe 9 novembre – 14 décembre, les mercredis Institut du Monde arabe

Gratuit sur inscription.

Les Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe proposent des ateliers dédiés aux besoins du public enseignant, en écho aux programmes scolaires de l’enseignement secondaire. Institut du Monde arabe 1, rue des fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/ateliers-pedagogiques-des-journees-de-l-histoire-de-l-institut-du-monde-arabe »}]

https://www.imarabe.org/fr Les ateliers pédagogiques des rendez-vous de l’histoire du monde arabe à l’IMA, sur le thème des femmes et des genres dans le monde arabe, se déclinent sur trois thèmes : Femmes au combat le 09/11, Femmes et société médiévale, XIè-XIIè siècle le 23/11 et Figures de femmes le 14/12. – Mercredi 9 novembre « Femmes au combat dans le monde arabe » : plusieurs interventions de spécialistes, suivies d’une visite guidée de l’exposition « Habibi, les révolutions de l’amour » – Mercredi 23 novembre « Femmes et société médiévale, XIè-XIIIè : interventions de trois spécialistes, suivies d’une visite guidée de l’exposition « Baya. Femmes en leur jardin » – Mercredi 14 décembre « Figures de femmes » : interventions de trois spécialistes, suivies d’une visite guidée de l’exposition « Baya. Femmes en leur jardin » Le programme détaillé :

https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/ateliers-pedagogiques-des-journees-de-l-histoire-de-l-institut-du-monde-arabe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T14:00:00+01:00

2022-12-14T18:00:00+01:00 IMA

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut du Monde arabe Adresse 1, rue des fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Ville Paris lieuville Institut du Monde arabe Paris Departement Paris

Institut du Monde arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers pédagogiques des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe Institut du Monde arabe 2022-11-09 was last modified: by Ateliers pédagogiques des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe Institut du Monde arabe Institut du Monde arabe 9 novembre 2022 Institut du Monde Arabe Paris Paris

Paris Paris