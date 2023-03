13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Babysitter Institut du Film du Vietnam, 24 mars 2023, Hanoï.

13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Babysitter Vendredi 24 mars, 19h30 Institut du Film du Vietnam

« 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels »

Donc une multitude de créations cinématographiques à découvrir ensemble. A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2023, 7 films issus de différents pays francophones seront mis en valeur au Vietnam.

La Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique, le Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme du Vietnam, les Ambassades de Canada, France, Suisse et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le plaisir d’inviter les spectateurs à partager leur diversité cinématographique et culturelle.

Le 13e Festival du Film francophone se tiendra du 18 au 24 mars 2023 à Hanoï (salle de projection de l’Institut du Film du Vietnam) et du 18 au 21 mars 2023 à Hô Chi Minh-Ville (DCINE Bên Thành, Mac Din Chi).

Au plaisir de vous y accueillir nombreux.

BAYBYSITTER

De: Monia Chokri

Avec: Steve Laplante, Ève Duranceau, Hubert Proulx

Comédie, Canada

Suite à la divulgation d’une blague sexiste, Cédric, jeune père de famille et ingénieur de l’entreprise Ingénierie Québec, a été suspendu par son employeur. Pour se racheter, avec l’aide de son frère Jean-Michel, il commence à écrire un livre comprenant des lettres d’excuses auprès des femmes. Grâce à sa rédaction, Cédric a mieux compris l’origine de son sexisme et sa misogynie. En même temps, sa femme, Nadine, souffrant de dépression, décide d’écourter son congé de maternité. Deux personnes emploient une baby-sitter. La présence de la baby-sitter vive d’esprit et charmante Amy a tout bouleversé.

Institut du Film du Vietnam 523 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hanoï Phường Ngọc Khánh Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T13:30:00+01:00 – 2023-03-24T15:00:00+01:00

©Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam