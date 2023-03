13ème Festival du film Francophone au Vietnam – 14 jours 12 nuits Institut du Film du Vietnam, 23 mars 2023, Hanoï.

13ème Festival du film Francophone au Vietnam – 14 jours 12 nuits Jeudi 23 mars, 19h30 Institut du Film du Vietnam

« 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels »

Donc une multitude de créations cinématographiques à découvrir ensemble. A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2023, 7 films issus de différents pays francophones seront mis en valeur au Vietnam.

La Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique, le Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme du Vietnam, les Ambassades de Canada, France, Suisse et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le plaisir d’inviter les spectateurs à partager leur diversité cinématographique et culturelle.

Le 13e Festival du Film francophone se tiendra du 18 au 24 mars 2023 à Hanoï (salle de projection de l’Institut du Film du Vietnam) et du 18 au 21 mars 2023 à Hô Chi Minh-Ville (DCINE Bên Thành, Mac Din Chi).

Au plaisir de vous y accueillir nombreux.

14 JOURS 12 NUITS

De: Jean-Philippe Duval

Avec: Anne Forval, Leanna Chea, François Panineau

Drame, Canada

Isabelle et son mari sont allés au Vietnam pour adopter une petite fille en 1991. Ils l’ont nommée Clara. Leur famille vivait heureuse à Québec jusqu’à ce que Clara ait un accident et décède. Le coeur brisé, Isabelle s’est envolée pour Hanoi pour explorer la ville natale de sa fille et rencontrer ses parents biologiques. Elle a appris les coordonnées de sa mère biologique de Clara, Mme Thuy. Thuy est actuellement guide francophone d’un agence de tourisme. Isabelle s’inscrit à une visite guidée par Thuy pour lui faire connaître mieux. Isabelle a caché l’histoire de Clara en observant silensieusement de la vie de Thuy. Tout au long du voyage, les deux se rapprochent et s’échangent leurs secrets les plus profonds. Isabelle découvre que Thuy n’a pas abandonné sa fille, mais en a été privée par sa grand-mère puisque le père de l’enfant était français et qu’elle a toujours considéré comme ennemi.

Nominée aux Prix Écrans canadiens pour la meilleure actrice dans un second

Institut du Film du Vietnam 523 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hanoï Phường Ngọc Khánh Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T13:30:00+01:00 – 2023-03-23T15:30:00+01:00

