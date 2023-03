13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Les 2 Alfred Institut du Film du Vietnam, 22 mars 2023, Hanoï.

13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Les 2 Alfred Mercredi 22 mars, 19h30 Institut du Film du Vietnam

« 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels »

Donc une multitude de créations cinématographiques à découvrir ensemble. A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2023, 7 films issus de différents pays francophones seront mis en valeur au Vietnam.

La Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique, le Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme du Vietnam, les Ambassades de Canada, France, Suisse et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le plaisir d’inviter les spectateurs à partager leur diversité cinématographique et culturelle.

Le 13e Festival du Film francophone se tiendra du 18 au 24 mars 2023 à Hanoï (salle de projection de l’Institut du Film du Vietnam) et du 18 au 21 mars 2023 à Hô Chi Minh-Ville (DCINE Bên Thành, Mac Din Chi).

Au plaisir de vous y accueillir nombreux.

———————————-

LES 2 ALFRED

De: Bruno Podalydès

Avec: Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès…

Comédie, France

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme: « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir… La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?

Récompenses:

Prix Meilleur scénario du Festival Silk Road International Film Festival China 2021

Nomination Meilleure film du Festival Silk Road International Film Festival China 2021

Institut du Film du Vietnam 523 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hanoï Phường Ngọc Khánh Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T13:30:00+01:00 – 2023-03-22T15:00:00+01:00

2023-03-22T13:30:00+01:00 – 2023-03-22T15:00:00+01:00

©Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam