13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Les intranquilles
Lundi 20 mars, 19h30
Institut du Film du Vietnam

Donc une multitude de créations cinématographiques à découvrir ensemble. A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2023, 7 films issus de différents pays francophones seront mis en valeur au Vietnam.

La Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique, le Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme du Vietnam, les Ambassades de Canada, France, Suisse et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le plaisir d’inviter les spectateurs à partager leur diversité cinématographique et culturelle. Le 13e Festival du Film francophone se tiendra du 18 au 24 mars 2023 à Hanoï (salle de projection de l’Institut du Film du Vietnam) et du 18 au 21 mars 2023 à Hô Chi Minh-Ville (DCINE Bên Thành, Mac Din Chi).

Au plaisir de vous y accueillir nombreux.

LES INTRANQUILLES

De: Joachim Lafosse

Avec: Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah

Drame

Belgique, Luxembourg, France

Damien, peintre passionné, souffre régulièrement de troubles bipolaires. Lui et sa femme, Leila, s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire

Récompenses:

César 2022: Nomination Meilleure actrice pour Leïla Bekhti, Nomination Meilleur acteur pour Damien Bonnard

Récompenses:
César 2022: Nomination Meilleure actrice pour Leïla Bekhti, Nomination Meilleur acteur pour Damien Bonnard
Festival de Cannes 2021: Sélection officielle

Institut du Film du Vietnam
523 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hanoï
Entrée libre

