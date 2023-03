13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Last Dance Institut du Film du Vietnam Hanoï Catégorie d’Évènement: Hanoi

13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Last Dance Institut du Film du Vietnam, 18 mars 2023, Hanoï. 13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Last Dance Samedi 18 mars, 19h30 Institut du Film du Vietnam « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels »

Donc une multitude de créations cinématographiques à découvrir ensemble. A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2023, 7 films issus de différents pays francophones seront mis en valeur au Vietnam.

La Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique, le Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme du Vietnam, les Ambassades de Canada, France, Suisse et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le plaisir d’inviter les spectateurs à partager leur diversité cinématographique et culturelle. Le 13e Festival du Film francophone se tiendra du 18 au 24 mars 2023 à Hanoï (salle de projection de l’Institut du Film du Vietnam) et du 18 au 21 mars 2023 à Hô Chi Minh-Ville (DCINE Bên Thành, Mac Din Chi).

Au plaisir de vous y accueillir nombreux.

LAST DANCE

De: Delphine Lehericey

Avec: Francois Berléand, Kacey Mottet Klein, Maria La Ribot…

Suisse, Belgique

À 75 ans, Germain, comtemplatif et casanier se retrouve veuf et tache de composer avec l’inquiétude envahissante de ses enfants. Fidèle à une promesse faite à sa femme il y a des années, il va devoir, en cachette de sa famille, prendre sa place dans une création de danse comtemporaine.

Récompenses:

Lauréat de Prix du public (Piazza Grande), Locarno Film Festival 2022 Institut du Film du Vietnam 523 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hanoï Phường Ngọc Khánh Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

