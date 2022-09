Fête de la Science à l’nstitut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Fête de la Science à l’nstitut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), 9 octobre 2022, Orsay. Fête de la Science à l’nstitut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Dimanche 9 octobre, 13h30 Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Pénétrez dans les salles d’expérience et discutez avec les ingénieurs, chercheurs et doctorants. Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Bâtiment 520 – rue André Rivière – Orsay Corbeville Orsay 91400 Essonne Île-de-France Visites et ateliers Comment fonctionnent les microscopes permettant de cartographier la matière à l’échelle atomique ? Comment fonctionne un laser. Comment les molécules sont étudiées grâce à la lumière pour comprendre les réactions chimiques

Comment aider les astrophysiciens à comprendre les signaux lumineux qu’ils enregistrent

Ateliers scientifiques ludiques sur les thèmes de l’optique (la lumière et les couleurs) et de la chimie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T13:30:00+02:00

2022-10-09T17:30:00+02:00 ISMO

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) Adresse Bâtiment 520 - rue André Rivière - Orsay Corbeville Ville Orsay lieuville Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) Orsay Departement Essonne

Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Fête de la Science à l’nstitut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) 2022-10-09 was last modified: by Fête de la Science à l’nstitut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) 9 octobre 2022 Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) Orsay Orsay

Orsay Essonne