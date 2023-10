Briser le silence des amphis Institut des Sciences Chimiques de Rennes – Campus Beaulieu Rennes, 30 novembre 2023, Rennes.

Briser le silence des amphis Jeudi 30 novembre, 12h00 Institut des Sciences Chimiques de Rennes – Campus Beaulieu Gratuit sans réservation

A propos du film

Le documentaire « Briser le silence des amphis » donne la parole à des étudiantes, doctorantes ou des membres du personnel témoignant des violences sexistes et sexuelles (VSS) qu’elles ont subies au sein de l’université devant la caméra de la réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares.

Faire entendre ces récits c’est, au-delà de leur portée libératrice individuelle, œuvrer à leur reconnaissance collective, et à des actes qui permettront de faire changer les choses.

Une co-production Les Arpie’cultrices, Ecran et Parole et l’Association Hystérique.

Une projection-débat

La séance sera introduite par Rozenn Texier-Picard, enseignante-chercheuse, membre du réseau formation VSS.

Après la diffusion, le public sera invité à poser des questions ou partager les témoignages, expériences ou ressources pour mieux prévinir et agir contre les VSS.

Informations pratiques

Accès libre sans inscription.

Lieu : amphi Grandjean de l’ISCR –

En savoir plus sur les co-organisateurs

Institut de Physique de Rennes

Institut des Sciences Chimiques de Rennes

Institut des Sciences Chimiques de Rennes – Campus Beaulieu 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T12:00:00+01:00 – 2023-11-30T13:30:00+01:00

