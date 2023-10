Atelier Répar’acteurs : actualités des fonds et bonus de la réparation [Quali’répar, Refashion, EcoMaison] et refonte de Répar’acteurs Institut des Métiers et de l’Artisanat (CFA IMA) Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

A l'occasion de la 1ère édition des JNR* à l'initiative de l'association HOP*, je vous propose de partager ensemble un moment convivial dans le cadre d'un atelier, pour (re)découvrir, échanger, témoigner sur le développement de votre métier en tant qu'artisan de la réparation, labellisé Répar'acteurs. Cet atelier sera surtout l'occasion de (re)découvrir les labels de reconnaissance comme Répar'acteurs, Quali'répar, Refashion, EcoMaison et de tout savoir sur les bonus réparation, associés à ces reconnaissances, pour vos clients.

*HOP : Halte à l’Obsolescence Programmée – JNR : Journées Nationales de la réparation Quand : Vendredi 20 octobre 2023 de 10h00 à 12h00 (accueil dès 9h30 avec café et viennoiseries)

0ù : Institut des Métiers et de l’Artisanat (CFA), 25 ter, rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux (Salle polyvalente Droite au Rez-de-chaussée.) Au programme : Réglementation : dernières mesures en faveur de la réparation avec la loi AGEC*, indice de réparabilité, de la durabilité, les fonds de la réparation et Bonus Réparation pour vos clients, quel impact pour votre entreprise ?

Présentation du Label Répar’acteurs et de ses évolutions (refonte nationale de la marque et de son annuaire),

Tour d’horizon des filières REP autour des Bonus Réparation :

Le label Quali’répar, des éco-organismes Ecologic et Ecosystem pour les réparateurs de matériels électriques, électroniques, informatique,

Le label Répar’Sport et Répar’Cycles d’Ecologic pour les réparateurs d’articles de sports et de vélos, trottinettes, Rollers …

Le label Refashion pour les couturiers et les cordonniers,

Le label EcoMaison pour les réparateurs de meubles, de jeux, jouets et d’outils de bricolage et jardinage.

Les aides pour les entreprises de la réparation. Inscrivez-vous dès en présent en remplissant le formulaire en suivant ce lien : https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/nCvFeLoBan/q/1

