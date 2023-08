Découverte de l’Institut des Métiers Institut des Métiers Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Découverte de l’Institut des Métiers Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00 Institut des Métiers Sur inscription.

Depuis 1972, l’Institut des Métiers prouve son excellence en matière d’apprentissage : 51 ans au services des jeunes, des entreprises et du territoire !

Avec 6 secteurs d’activité, plus de 60 formations et 15 000 m² d’installations, venez à votre tour découvrir nos ateliers et nos laboratoires!

Institut des Métiers 13 rue du château des Vergnes, Clermont-Ferrand, 63100 Clermont-Ferrand 63100 Les Vergnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://linko.page/journeeeuropeenne »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

@Clermont Auvergne Métropole