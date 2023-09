Exposition de photographies d’Olivier Daubard Institut des Métiers Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Exposition de photographies d’Olivier Daubard 16 et 17 septembre Institut des Métiers

L’exposition photographique sur les Vergnes montre un territoire où ville, nature et agriculture se côtoient encore, s’entremêlent et se réinventent. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme conduit dans la cadre de la Cité éducative La Gauthière et soutenu par la Métropole.

De plus, elle comporte une partie pédagogique des étudiants en Master à l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires/AgroParisTech à travers le travail et les projections sur le territoire.

Un livre sera remis gratuitement aux habitants.

Institut des Métiers 13 rue du château des Vergnes, Clermont-Ferrand, 63100 Clermont-Ferrand 63100 Les Vergnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Clermont Auvergne Métropole