Les mini-conférences de l’institut des civilisations du Collège de France 16 et 17 septembre Institut des civilisations du Collège de France Entrée libre sur inscription

Pour les Journées européennes du patrimoine 2023, le Collège de France ouvre au public pour la première fois le site de l’institut des civilisations, récemment rénové, à l’occasion d’une série de mini-conférences données par les professeurs du Collège de France.

Programme des mini-conférences (30′) :

Samedi 16 septembre :

10h30 : Athéna n’est pas une chouette, par Vinciane Pirenne-Delforge

11h30 : Confucius et Lao-tseu au Collège de France, par Anne Cheng

12h30 : Samarkand et de la civilisation sogdienne, par Frantz Grenet

13h30 : Les Napoléon et l’Islam, par Henry Laurens

14h30 : Champollion et Letronne : de l’Égypte pharaonique à l’Égypte gréco-romaine, par Jean-Luc Fournet

15h30 : La diffusion du bouddhisme et l’Institut des civilisations, par Jean-Noël Robert

16h30 : 533 après J.C., la naissance du Digeste de Justinien et l’invention du droit moderne, par Dario Mantovani

17h30 : La Bible est-elle monothéiste ? , par Thomas Römer

Dimanche 17 septembre :

14h00 : À quoi bon étudier les migrations au Collège de France ? par François Héran

15h00 : Le Petit Prince et les langues de l’Institut des civilisations, par Jean-Noël Robert

16h00 : Dernières nouvelles du sanctuaire d’Amarynthos (Grèce) : la découverte des temples archaïques d’Artémis Amarysia dans l’île d’Eubée, par Denis Knoepfler

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Inscription préalable nécessaire.

Institut des civilisations du Collège de France 52 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Île-de-France 01 44 27 12 11 https://www.college-de-france.fr/fr/recherche/institut-des-civilisations L'Institut des civilisations du Collège de France rassemble sur plus de 7 000 m2 l'ensemble des chaires, des laboratoires et des 11 bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé, mais également des sociétés sans écriture étudiées par l'anthropologie sociale et l'ethnologie. Transports en commun

