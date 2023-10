Tournoi d’échecs Institut de Mathématique d’Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Tournoi d’échecs Institut de Mathématique d’Orsay Orsay, 28 novembre 2023, Orsay. Tournoi d’échecs Mardi 28 novembre, 16h30 Institut de Mathématique d’Orsay Gratuit, sur inscription Le tournoi se déroulera en 5 rondes à la cadence 9 + 3 : 9 minutes initiales, avec 3 secondes supplémentaires après chaque coup. Médailles aux trois premiers. Pour s’inscrire, cliquez-ici :

https://urlz.fr/nvLB N’hésitez pas à rejoindre le serveur Discord

https://discord.gg/Qv7s97y62C (seulement 16 membres actuellement). À très bientôt ! Institut de Mathématique d'Orsay rue Michel Magat – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France

2023-11-28T16:30:00+01:00 – 2023-11-28T19:30:00+01:00

2023-11-28T16:30:00+01:00 – 2023-11-28T19:30:00+01:00

