Club informel d’échecs / shōgi / go Institut de Mathématique d’Orsay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Club informel d’échecs / shōgi / go Institut de Mathématique d’Orsay, 17 octobre 2022, Orsay. Club informel d’échecs / shōgi / go 17 octobre – 19 décembre, les lundis Institut de Mathématique d’Orsay

Entré libre, Gratuit

Si vous êtes intéressés par les échecs, le go ou le shōgi, vous êtes les bienvenus dans notre club ! C’est tous les lundis à la bibliothèque Jacques Hadamard (bâtiment 307) entre 12h00 et 14h30. Institut de Mathématique d’Orsay rue Michel Magat – Orsay Corbeville Orsay 91400 Essonne Île-de-France Il est également possible d’emprunter l’un de ces jeux à l’accueil de la bibliothèque et de jouer dans la salle de détente en dehors des horaires du club.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-17T12:00:00+02:00

2022-12-19T14:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Institut de Mathématique d'Orsay Adresse rue Michel Magat - Orsay Corbeville Ville Orsay lieuville Institut de Mathématique d'Orsay Orsay Departement Essonne

Institut de Mathématique d'Orsay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Club informel d’échecs / shōgi / go Institut de Mathématique d’Orsay 2022-10-17 was last modified: by Club informel d’échecs / shōgi / go Institut de Mathématique d’Orsay Institut de Mathématique d'Orsay 17 octobre 2022 Institut de Mathématique d'Orsay Orsay Orsay

Orsay Essonne