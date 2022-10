PROJECTION-DÉBAT / Togliatti à la dérive de Laura Sisteró Institut de l’image, 22 octobre 2022, Aix-en-Provence.

PROJECTION-DÉBAT / Togliatti à la dérive de Laura Sisteró Samedi 22 octobre, 20h30 Institut de l’image

Journées nationales de l’architecture

Institut de l’image Bibliothèque Méjanes 8 – 10, rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2 Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 42 26 81 82 http://www.institut-image.org/ https://www.facebook.com/institut.image/ Association créée en 1985, l’Institut de l’image élabore une programmation destinée à revisiter l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant-garde, ou encore des grands auteurs contemporains. Les projections ont lieu Salle Armand Lunel, salle classée art et essai (label répertoire).

PROJECTION-DÉBAT

EN PRÉSENCE DE LAURA SISTERO

AVEC LA PARTICIPATION DE CHRISTOPHE HUTIN, ARCHITECTE

Togliatti à la dérive

de Laura Sisteró

Documentaire/ Espagne, France / 2022 / 1h 10min.

La ville russe de Togliatti, au bord de la Volga, était au temps de l’Union soviétique un modèle de fierté et de réussite socialiste. Elle devait sa renommée à l’industrie automobile, car de son usine sortaient les célèbres voitures Lada. Aujourd’hui, Togliatti ressemble davantage à Détroit : elle est sinistrée, frappée par un chômage endémique et figure parmi les villes les plus pauvres du pays. Comment s’imaginer un avenir dans un lieu fantomatique entièrement tourné vers sa gloire passée ? Les voitures Lada, justement, trompent l’ennui et les angoisses de la jeunesse lors de rodéos urbains aussi bruyants que dangereux, organisés par le collectif Boyevaya Klassika (Combat classique). La Catalane Laura Sisteró a suivi pendant une année Slava, Misha et Lera, deux garçons et une fille qui cherchent à échapper à leur morne quotidien aux allures de dystopie. Un premier film remarquable.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T20:30:00+02:00

2022-10-22T22:00:00+02:00

S. Zaubitzer