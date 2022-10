PROJECTION-DÉBAT / China Dream de Thomas Licata et Hugo Brilmaker Institut de l’image Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

PROJECTION-DÉBAT / China Dream de Thomas Licata et Hugo Brilmaker Institut de l’image, 21 octobre 2022, Aix-en-Provence. PROJECTION-DÉBAT / China Dream de Thomas Licata et Hugo Brilmaker Vendredi 21 octobre, 19h30 Institut de l’image Journées nationales de l’architecture Institut de l’image Bibliothèque Méjanes 8 – 10, rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2 Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 42 26 81 82 http://www.institut-image.org/ https://www.facebook.com/institut.image/ Association créée en 1985, l’Institut de l’image élabore une programmation destinée à revisiter l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant-garde, ou encore des grands auteurs contemporains. Les projections ont lieu Salle Armand Lunel, salle classée art et essai (label répertoire). PROJECTION-DÉBAT avec la participation de Hugo Brilmaker China Dream de Thomas Licata et Hugo Brilmaker Documentaire / 2020 / Belgique, Chine / 1 h 16 Le « rêve chinois », sous l’impulsion du président Xi Jinping, vise à restaurer la grandeur de la Chine. Dans cette optique, la ville de Datong, 3 millions d’habitants, dans la province de Shanxi dans le nord-est de la Chine, se transforme en suivant le chemin de la grande histoire chinoise. Les imposants buildings se développent et les expulsions forcées se multiplient. Quelques îlots de résistance subsistent mais semblent vains face à la marche d’un progrès discutable. En dressant les portraits croisés de plusieurs générations, China Dream donne à voir un moment charnière, la disparition d’une ville au profit d’un idéal de société, qui laisse pourtant de côté ses habitants les plus fragiles. La promesse : que la Chine devienne « un grand pays socialiste, beau, moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T19:30:00+02:00

2022-10-21T21:00:00+02:00 S. Zaubitzer

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Institut de l'image Adresse Bibliothèque Méjanes 8 - 10, rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2 Ville Aix-en-Provence lieuville Institut de l'image Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Institut de l'image Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

PROJECTION-DÉBAT / China Dream de Thomas Licata et Hugo Brilmaker Institut de l’image 2022-10-21 was last modified: by PROJECTION-DÉBAT / China Dream de Thomas Licata et Hugo Brilmaker Institut de l’image Institut de l'image 21 octobre 2022 aix en provence Institut de l'Image Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône