PROJECTION / L’Arbre, le Maire et la Médiathèque de Éric Rohmer Jeudi 20 octobre, 21h00 Institut de l’image

Journées nationales de l’architecture

Institut de l’image Bibliothèque Méjanes 8 – 10, rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2 Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 42 26 81 82 http://www.institut-image.org/ https://www.facebook.com/institut.image/ Association créée en 1985, l’Institut de l’image élabore une programmation destinée à revisiter l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant-garde, ou encore des grands auteurs contemporains. Les projections ont lieu Salle Armand Lunel, salle classée art et essai (label répertoire).

PROJECTION

AVEC LA PARTICIPATION DE PHILIPPE FAUVEL, ENSEIGNANT-CHERCHEUR ET CRITIQUE DE CINÉMA ET FRANÇOISE ETCHEGARAY, CINÉASTE ET PRODUCTRICE

L’Arbre, le Maire et la Médiathèque

de Éric Rohmer

Fiction / France / 1993 / 1h 45min.

À Saint-Juire, un petit village de Vendée, le maire Julien Dechaumes, étrillé aux dernières élections cantonales, entend redorer son blason en édifiant une médiathèque sur un pré communal. Le ministère de la Culture lui accorde de généreuses subventions, mais les résistances locales sont vives. Marc Rossignol, l’instituteur, défend bec et ongles un saule centenaire menacé par l’ambitieux projet. Bérénice Beaurivage, une romancière parisienne, plaide pour le strict respect des paysages et la petite Zoé, 10 ans, revendique l’implantation d’espaces verts à la campagne… L’occasion de débats à bâtons rompus sur les questions de ruralité et d’écologie, qui font vivre le langage cher au réalisateur. Dans cette pure comédie politique aux airs de documentaire rural, Rohmer explore des questions cruciales et encore très vivantes d’aménagement du territoire, derrière lesquelles s’affrontent plusieurs visions de la nature, de la modernité et du vivre-ensemble : un sujet on ne peut plus actuel.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T21:00:00+02:00

2022-10-20T22:30:00+02:00

S. Zaubitzer