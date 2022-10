PROJECTION-DÉBAT / L’AMOUR L’APRÈS-MIDI DE ERIC ROHMER Institut de l’image Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

PROJECTION-DÉBAT / L’AMOUR L’APRÈS-MIDI DE ERIC ROHMER Institut de l’image, 19 octobre 2022, Aix-en-Provence. PROJECTION-DÉBAT / L’AMOUR L’APRÈS-MIDI DE ERIC ROHMER Mercredi 19 octobre, 20h00 Institut de l’image Journées nationales de l’architecture Institut de l’image Bibliothèque Méjanes 8 – 10, rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2 Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 42 26 81 82 http://www.institut-image.org/ https://www.facebook.com/institut.image/ Association créée en 1985, l’Institut de l’image élabore une programmation destinée à revisiter l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant-garde, ou encore des grands auteurs contemporains. Les projections ont lieu Salle Armand Lunel, salle classée art et essai (label répertoire). PROJECTION-DÉBAT EN PRÉSENCE DE ÉLISE GIRARD L’amour l’après-midi de Éric Rohmer Fiction / France / 1972 / 1h 37min. La vie parfaitement réglée de Frédéric s’écoule agréablement. Marié à la femme qu’il aime, père d’une adorable petite fille, il a monté avec un collègue un cabinet d’affaires florissant. Une après-midi, Chloé, l’ex-fiancée de son meilleur ami, débarque dans son bureau après plusieurs années de silence. Elle mène une vie bohème à l’opposé de celle de Frédéric. Peu à peu, elle s’impose en récréation attendue dans le quotidien monotone de Frédéric et leurs sentiments l’un pour l’autre évoluent malgré eux. Dernier des Six contes moraux de Rohmer, L’Amour l’après-midi s’inscrit dans le quotidien des cadres parisiens des années 1970, décrivant dès ses premières minutes la vie de bureau autour de la gare Saint-Lazare. La ville est le lieu des questionnements, des doutes, déployant dans un monde effréné une multitude de vies et de possibilités inassouvies. La rencontre est alors hasard et bouleversement, et montre la fragilité des certitudes.

2022-10-19T20:00:00+02:00

2022-10-19T22:00:00+02:00 S. Zaubitzer

