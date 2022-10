PROJECTION-DÉBAT / Drôles d’oiseaux de Élise Girard Institut de l’image Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

PROJECTION-DÉBAT / Drôles d'oiseaux de Élise Girard Mercredi 19 octobre, 17h00 Institut de l'image Journées nationales de l'architecture Institut de l'image Bibliothèque Méjanes 8 – 10, rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2 Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

04 42 26 81 82 http://www.institut-image.org/ https://www.facebook.com/institut.image/ Association créée en 1985, l’Institut de l’image élabore une programmation destinée à revisiter l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant-garde, ou encore des grands auteurs contemporains. Les projections ont lieu Salle Armand Lunel, salle classée art et essai (label répertoire). PROJECTION-DÉBAT EN PRÉSENCE DE ÉLISE GIRARD Drôles d’oiseaux de Élise Girard Fiction / France / 2017 / France / 1h 10min. Mavie, jeune femme pleine de doutes, cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre Georges, libraire au Quartier Latin depuis quarante ans, qui propose un studio contre quelques heures de permanence. Solitaire, comme caché dans sa boutique où personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine. Aussi improbable que inattendue, leur histoire d’amour platonique va définitivement transformer leur destin. Paris, en particulier le quartier de la montagne Sainte-Geneviève, est ici pensée comme un décor en carton-pâte, une ville de vieilles pierres et de vieux livres ; elle sert d’écrin délicat à une rencontre entre deux personnages que tout sépare mais qui s’épanouissent au contact l’un de l’autre, avant de continuer leur chemin chacun de leur côté.

