04 42 26 81 82 http://www.institut-image.org/ https://www.facebook.com/institut.image/ Association créée en 1985, l’Institut de l’image élabore une programmation destinée à revisiter l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant-garde, ou encore des grands auteurs contemporains. Les projections ont lieu Salle Armand Lunel, salle classée art et essai (label répertoire). PROJECTION-DÉBAT EN PRÉSENCE DE JULIEN DONADA PROPOSÉE AVEC LE SYNDICAT NATIONAL DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI (SNBPE) Oscar Niemeyer – Un volcan brésilien au Havre de Julien Donada Documentaire / France / 2022 / 52 min. 1965 : Oscar Niemeyer, le célèbre architecte de la toute nouvelle capitale du Brésil, Brasília, arrive en France. Communiste engagé, il est poussé à l’exil par la dictature militaire dans son pays. Il est accueilli par les dirigeants du Parti communiste français qui voient en lui une incarnation de la modernité architecturale. Il devient l’architecte du siège du PCF à Paris, puis de plusieurs bâtiments dans des municipalités communistes. Au Havre, il construit en plein centre-ville la maison de la culture, l’une de ses œuvres les plus étonnantes. En raison de sa forme, on l’appellera le Volcan.

