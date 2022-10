Penser l’international au local : articulations et contradictions Institut de Gestion de Rennes- Amphi II Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Penser l'international au local : articulations et contradictions Mercredi 9 novembre, 09h00 Institut de Gestion de Rennes- Amphi II Journée d'étude du réseau PILAC Institut de Gestion de Rennes- Amphi II 11 Rue Jean Macé 35000 rennes Direction scientifique Sandrine Turgis, Maître de conférences en droit public, Université de Rennes 1 (IODE UMR CNRS 6262) Claire Visier, Maître de conférences HDR en science politique (ARENES UMR CNRS 6051) Présentation Le réseau PILAC a pour objectif de questionner dans quelle mesure l'international vient reconfigurer les compétences locales et comment il peut se constituer comme un objet de citoyenneté locale. Ainsi ses travaux actuels portent sur les enjeux que posent les logiques d'internationalisation des territoires locaux en matière de démocratie locale, sous l'angle d'une part de la subsidiarité et d'autre part de l'inclusion et la solidarité citoyenne.

Ce sont ces problématiques qui seront au cœur de la journée d’étude du réseau PILAC du 9 novembre 2022 sur l’internationalisation des territoires et la démocratie locale à travers des interventions relatives notamment à l’environnement, à l’internationalisation universitaire, à la protection des droits de l’homme ou au numérique. Programme Télécharger le programme. Inscription Inscription gratuite et obligatoire sur Sciencesconf :

https://pilac.sciencesconf.org Organisée en hybride, la journée d’étude pourra être suivie en distanciel via Zoom (voir liens de connexion dans le programme). Contact

elisabeth.huard@univ-rennes 1.fr Manifestation financée par un Défi scientifique de l’Université de Rennes 1

Penser l’international au local : articulations et contradictions (PILAC)

2022-11-09T09:00:00+01:00

2022-11-09T17:00:00+01:00

